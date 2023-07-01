Selda kaybolan şahsı arama çalışmalarında umutlar tükeniyor

Giresun'da etkili olan yağışlar sonrası 23 Haziran gecesi Duroğlu beldesinde meydana gelen sel ve heyelanlar sonucu kaybolan şahsı arama çalışmaları 9'uncu gününde Aksu Deresi ve denizde sürüyor.

Giresun merkeze bağlı Durooğlu Beldesi Çağlayan mahallesinde Rıdvan Coşar'ın içinde bulunduğu kulübenin heyelan altında kaldığı ihbarının ardından başlatılan arama çalışmaları, Giresun, Samsun AFAD ekipleriyle, Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ekipleri, deniz polisi olmak üzere 41 personelle Aksu Deresi'nde rafting ve zodyak botları ve sonar cihazıyla arama yapıyor. DSİ ekipleri dere yatağında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise Aksu Deresi'nin deniz ile birleştiği noktada arama çalışması yürütürken, cansız bedeninin bulunması yönünde umutlar tükeniyor.