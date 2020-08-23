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Selde düğün salonunda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldıktan sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı

Giresun’un Dereli ilçesinde selde 20 kişinin mahsur kaldığı düğün salonunda kurtarılan 2 kişi rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Giresun'un Dereli ilçesinde selde 20 kişinin mahsur kaldığı düğün salonunda kurtarılan 2 kişi rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.


Giresun ve ilçelerinde dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Dereli ilçesinde meydana gelen sel sonrası 20 kişi bir düğün salonunda mahsur kaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakından takip ettiği çalışmaların ardından 20 kişi ekipler tarafından kurtarılırken, mahsur kalan vatandaşlar arasından 2 kişi rahatsızlandı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sel bölgesindeki incelemeleri esnasında hastaneye kaldırılmak için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği çalışmada yaşlı kadın bir vatandaş tarafından sırtına alınarak, rahatsızlanan diğer kişi ise sel sonrası kırılan bir kapının üstüne konularak omuzlarda taşınarak ambulans getirildi.


Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hastaneye kaldırılan yaşlı çift hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

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