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Selde inek kurtarma operasyonu

Giresun’da önceki gün il genelinde etkili olan şiddetli yağışlarda insanlar kadar hayvanları da kurtarmak için yoğun çaba sarf edildi.

Giresun'da önceki gün il genelinde etkili olan şiddetli yağışlarda insanlar kadar hayvanları da kurtarmak için yoğun çaba sarf edildi.


Selden en fazla zarar gören yerler arasında yer alan Giresun merkeze bağlı Çaldağ beldesi Orhaniye köyünde dere yatağında çaresiz bir şekilde görülen inek çevredeki bir iş makinesinin kepçesine bağlanan iple bulunduğu yerden kurtarıldı. İp ve tahta yardımı ile ineğin kayarak azgın dere sularına düşmemesi için uğraş verilirken, inek kepçe yardımı ile kurtarılıp sahibine teslim edildi.


O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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