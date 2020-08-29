İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Selde kaybolan şahsın cansız bedeni 5 saat sonra sudan çıkartıldı

Giresun’da 7 gün önce yaşanan sel felaketinde Dereli ilçesinde kaybolan 1 kişinin cansız bedeni sabah saatlerinde kaybolduğu yerden 17 kilometre uzaklıkta dere yatağında bulundu.

Giresun'da 7 gün önce yaşanan sel felaketinde Dereli ilçesinde kaybolan 1 kişinin cansız bedeni sabah saatlerinde kaybolduğu yerden 17 kilometre uzaklıkta dere yatağında bulundu. Şahsın cansız bedeni 5 saat süren çalışma sonrasında sudan çıkartıldı.


Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından kaybolan 5'i asker 16 kişiden 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama faaliyetleri kapsamında Doğankent ilçesinde 2'si jandarma 1'i iş makinesi operatörü, Çaldağ beldesinde 2 kişi ve Yağlıdere ilçesinde 1 kişiyi arama faaliyetleri devam ederken Dereli ilçesinde kaybolan Kemal Akar isimli vatandaşın Dereli'den 17 kilometre uzaklıkta Duroğlu beldesinde dere yatağında cansız bedenine bu sabah saat 10.00 sıralarında ulaşıldı.


Kemal Akar'ın cansız bedeni dere yatağında kayanın altına sıkışmış halde bulunurken yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından iş makineleri yardımıyla kaya kırılarak sudan çıkartıldı. Akar'ın cansız bedeni ambulansla Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.