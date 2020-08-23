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Selde şehit olan Uzman Çavuş Onur Kıran için tören düzenlendi

Giresun’da yaşanan sel felaketinde Tirebolu-Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu içinde bulunduğu jandarma aracının sel sularına kapılması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran için Jandarma Bölge Komutanlığı’nda bir tören düzenlendi.

Giresun'da yaşanan sel felaketinde Tirebolu-Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu içinde bulunduğu jandarma aracının sel sularına kapılması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran için Jandarma Bölge Komutanlığı'nda bir tören düzenlendi.


Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun Valisi Enver Ünlü, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve askeri personel katıldı. Şehit için duayı Giresun İl Müftüsü Muhuttin Oral yaptırırken, tören sonrası Şehit Uzman Çavuş'un tabutunu törene katılan bakanlar omuzlayarak cenaze arabasına götürüldü.


Şehidin cenazesi Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki baba ocağına gönderilmek üzere askeri uçakla memleketine gönderildi.

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