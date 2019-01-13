Şenlikoğlu: “Giresun'da 31 Mart'tan sonra temiz bir sayfa açacağız”

Giresunlularla kucaklaşmaya devam eden Şenlikoğlu ziyaretleri esnasında hemşerilerimizin beklentilerini dinleyerek, hedeflediği belediye hizmetlerinden bahsetti.

Giresun'da günü geçiştirme hizmet anlayışı olmayacak, gelecek nesillere kalıcı eserler bırakacağız” diyen Şenlikoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bir yerel yönetimin eğer estetik zevki yoksa o ildeki diğer çalışmaların arzu edilen neticelere ulaşması mümkün değildir. Yine bir şehrin gelişmiş bir mimari anlayışı yoksa o ildeki üst yapının özgün bir ruh ve kimlik yansıtması beklenemez. İktidarımızın gücünü yerelle birleştirerek ,bu şehre kalıcı eserlerle fayda sağlamak istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz var.Hizmet ederken günü geçiştirme, şirin gözükme mantığıyla değil, gelecek nesillerimize fayda sağlayacak imkanlar bırakmak. Hepimiz bu şehirde doğduk, bu memlekette öleceğiz. Memleketimizin sorunlarını görmezden gelemeyiz. Her şey güllük gülistanlık algısı yapmak doğru değil. Yöneticilerin bu şehrin insanına karşı ciddi sorumlukları var. Biz bu bilinçle hareket ediyoruz. Talip olduğumuz işin sorumluluğunu bilerek bu yola çıktık. Giresun'un sorunlarını, sıkıntılarını ve beklentilerini çok iyi bilerek, birlik ve beraberlik için hepimizin hak ettiği şehri ortaya çıkaracağız.''

31 Mart'tan sonra tertemiz yeni bir sayfa açacaklarını ifade eden Şenlikoğlu, "Hamdolsun partimiz belediyeciliğin dersini verecek tecrübede. Ülkemize yapılan hizmetler ve eserler ortada. AK Belediyecilik Türkiye'de devasa hizmetlere imza atıyorken, maalesef Giresun belediyecilik anlamında bu hizmetlerin avantajını lehine çeviremedi.Artık mazeretler üretip kaybedecek zamanımız yok. En seri şekilde aşamalar halinde şehrimizin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Giresun'da 31 Mart'tan sonra İnşallah tertemiz yeni bir sayfa açacağız” dedi.