Şenol Güneş'e Bulancak'tan Fahri Hemşehrilik Plaketi

Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş Bulancak'ı ziyaret etti.

Teknik Direktör Güneş'i ağırlayan Belediye Başkanı Recep Yakar, ziyaretten duydukları memnuniyetini ifade ederek, “Sayın Güneş'i ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Kendisine ilçemizi ve bizleri ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum. Sayın Güneş'i Karadenizli ve Trabzonlu olması hasebiyle zaten hemşerimiz kabul ediyorduk. Bu ziyareti vesilesiyle kendisine 'Fahri Hemşehrilik Plaketi' takdim ederek hemşeriliğimizi tescillemiş olduk. Sayın Güneş'te artık Bulancaklıdır. Hayırlı olsun” diye konuştu.