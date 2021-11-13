Serbest piyasada fındık fiyatı yükselişe geçti

Giresun'da fındık fiyatları geçen haftaya 25 lira ile başlarken, hafta boyunca 50 kuruş artış ile 25 lira 50 kuruşa yükseldi.

Giresun'da serbest piyasada uzun süredir 24 ila 25 lira arasında seyreden fındık fiyatı 50 kuruş artışla 25 liranın üzerine çıktı.

Ay sonuna kadar 26 lirayı bulacağını ön gördüklerini belirten fındık tüccarı Öner Sarıgül, ”Serbest piyasada 23 liradan giriş yapan 2021 yılı Giresun kalite fındık, serbest piyasada uzun süredir 25 lira seviyelerindeydi. Geçen haftaya da yine 25 liradan başlamıştı. Hafta sonuna doğru yaklaşırken, biraz yukarı doğru yükseliş eğilimindeydi ve dün itibarıyla 50 kuruş artışla 25.50 liradan işlem görmeye başladı. Bu yükselişin yıl sonuna kadar 26 lirayı bulmasını bekliyoruz. Bu aylar Avrupalı firmaların Noel tatilinden önce stok yaptığı zamanlardır. Dolayısıyla yılbaşından itibaren ise fındık fiyatını yeni ürün yani 2022 yılı tahmini rekoltesi belirleyecektir. Şuanda elinde fazla ürünü olan TMO'ya yöneliyor, bu da serbest piyasada fiyatların yükselmesine etki eden nedenlerin başında geliyor" dedi.