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Sevgi evleri çocukları, yaylada 'İklim Değişikliği'ne dikkat çekti

Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar için İklim Değişikliğine dikkat çekmek amacıyla "Denizleri Mavi Tut, Ormanları Yeşil"’ sloganıyla doğa yürüyüşü ve piknik düzenlendi.

Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için İklim Değişikliğine dikkat çekmek amacıyla "Denizleri Mavi Tut, Ormanları Yeşil"' sloganıyla doğa yürüyüşü ve piknik düzenlendi.


Giresun'un Kulakkaya Yaylası Alçakbel mevkiinde düzenlenen etkinlikte Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde bakım ve koruma altında kalan 49 çocuk ile iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla doğa yürüyüşü ve piknik düzenlendi.


Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK), Çotanak Offroad, Zirve Offroad, Giresun Offroad'ın 22 araç ve 45 gönüllüsünün katılımı ile birlikte Alçakbel Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte iklim krizini önlemek için “Denizleri Mavi Tut, Ormanları Yeşil" yazılı pankart açıldı.

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