Seyyid Vakkas Türbesi Ramazan ayında sessiz kaldı

Yeni tip koronavirüs salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de görülmesi sebebiyle alınan tedbirler kapsamında türbelerin ziyarete kapatılmasından dolayı Seyyid Vakkas Türbesi de ziyaretçisiz kaldı. Peygamberimizin soyundan geldiği rivayet edilen Seyyid Vakkas Hazretleri, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in uç beylerinden olduğu ve Giresun'un fethi için yapılan savaşta şehit düştüğü ve şehit olduğu yerde defnedildiği biliniyor.

19'uncu yüzyılda kümbet özelliği yapılan türbesi inşa edilirken, Ramazan ayında Giresun'un halkı ve çevre illerden gelen ziyaretçiler tarafından sık sık ziyaret ediliyordu. Seyyid Vakkas Türbesi, gelen ziyaretçilerin sosyal mesafe kuralını ihlal edebileceğinden dolayı türbenin ziyaretlerine kısıtlama getirildi.