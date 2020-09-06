Singapur Büyükelçisi Piraziz'i unutamadı

Singapur'un Türkiye Büyükelçisi Jonathan Tow geçen yıl geldiği Piraziz'i unutamadı ve bu yıl bir kez daha ziyaret etti.

Geçtiğimiz yıl Giresun'un Piraziz ilçesine gelerek ailesiyle birlikte kısa bir tatil yapan Büyükelçi Tow, Piraziz'in doğasına ve balıklarına hayran kaldı. Hayatında yediği en lezzetli balıkların burada olduğunu belirten Büyükelçi ve ailesi bu yıl da Piraziz'i ziyaret etti. Eğrice T'ler mevkiinde bulunan bir balık lokantasında Bulancak Kaymakamı ve Piraziz Kaymakam vekili Ali İkram Tuna tarafından karşılanan Büyükelçi ve ailesi burada yemeklerini yedikten sonra sahilde bir müddet yürüyüş yaptılar.