İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Singapur Büyükelçisi Piraziz'i unutamadı

Singapur’un Türkiye Büyükelçisi Jonathan Tow geçen yıl geldiği Piraziz’i unutamadı ve bu yıl bir kez daha ziyaret etti.

Singapur'un Türkiye Büyükelçisi Jonathan Tow geçen yıl geldiği Piraziz'i unutamadı ve bu yıl bir kez daha ziyaret etti.


Geçtiğimiz yıl Giresun'un Piraziz ilçesine gelerek ailesiyle birlikte kısa bir tatil yapan Büyükelçi Tow, Piraziz'in doğasına ve balıklarına hayran kaldı. Hayatında yediği en lezzetli balıkların burada olduğunu belirten Büyükelçi ve ailesi bu yıl da Piraziz'i ziyaret etti. Eğrice T'ler mevkiinde bulunan bir balık lokantasında Bulancak Kaymakamı ve Piraziz Kaymakam vekili Ali İkram Tuna tarafından karşılanan Büyükelçi ve ailesi burada yemeklerini yedikten sonra sahilde bir müddet yürüyüş yaptılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.