Sis Dağı turizm yolunda çalışma başlatıldı

Giresun'un önemli turizm merkezlerinden biri olan Sis Dağı turizm yolunun genişletme çalışmalarına başlandı. Giresun İl Özel İdaresi tarafından başlatılan çalışmalar ile Sis Dağı yayla yolunda 45-52. kilometreler arasında alt yapı ve onarım çalışmalarının yapılacağı belirtildi.

Giresun İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, “Görele Çavuşlu Beldesi'nden itibaren 45-52. kilometreler arasında alt yapı ve onarım çalışmaları başlanan Sis Dağı yayla yolunda özellikle standartlara uymayan kısımlara önem veriliyor. Alt yapısı ve genişletme çalışmaları tamamlanan kısımlarda stabilize çalışmaları yapılacak. Sis Dağı yolunda yapılan bu çalışmaların Eylül ayı sonunda tamamlanmasının planlandığı, devamında ise 5 km'lik kısmında beton kaplama çalışması yapılacak. Sis Dağı yolunda yapılan bu hizmetlerin toplam maliyetinin yaklaşık 10 milyon lirayı bulacağı tahmin ediliyor. Yapılan bu çalışmaların 2023 yılında da devam edecek” denildi.