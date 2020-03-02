Sivil toplum örgütlerinden birlik mesajı

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığın öncülüğünde Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Giresun Şubesi, Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği başta olmak üzere 20'ye yakın meslek teşkilatı İdlib'te Esed rejimi tarafından 33 Mehmetçiğin şehit edilmesinin ardından bir basın açıklaması yaptı.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, sivil toplum örgütleri adına yaptığı konuşmada, 20'ye yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşları ile birliktelik mesajı vermek istediklerini belirterek, "Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib'de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı.Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi” dedi.

“Suriye rejimi saldırının bedelini ödeyecektir”

Suriye rejimi tarafından yapılan saldırılara sessiz kalınamayacağını da kaydeden Çakırmelikoğlu konuşmasında “Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden bir zihniyete sahip rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir.“ Bahar Kalkanı” harekâtıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır" açıklamasında bulundu.