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Siyaset ve iş dünyası bu açılışta buluştu

Giresun’da Güzellik ve Bakım Merkezinin açılışı siyaset, bürokrasi ve iş dünyasını bir araya getirdi.

Giresun'da Güzellik ve Bakım Merkezinin açılışı siyaset, bürokrasi ve iş dünyasını bir araya getirdi.


Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu'nun kızı İş Adamı Mustafa Kemal Kurt'un ise gelini olan Mine Çakırmelikoğlu Kurt'un işletmeciliğini yapacak olduğu Güzellik ve Bakım Merkezinin açılışı yapıldı. Yapılan açılışa AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın, Sabri Öztürk,CHP 26. Dönem Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, protokol üyeleri, iş adamları ve davetliler katıldı.


Kızının işletmeciliğini yapacak olduğu açılış töreninde konuşan GTSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, “Bir babanın en büyük mutluluğu evlatlarının başarılı olmalarıdır. Kızım da açılışını yaptığımız yöneticiliğini yapacaktır. Kendisinin başarılı olacağına inanıyorum. Burası sadece bir Bakım ve Güzellik Merkezi değil, istihdam sağlayan bir işletme olmasının yanı sıra Güzellik ve Bakım turizmi için de önemli bir merkezdir. Büyükşehirlerdeki merkezlerin de üzerinde bir standarta sahiptir” dedi.


Açılış konuşmalarının ardından, Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral'ın dualarıyla açılışı yapılan Bakım ve Güzellik Merkezini gezildi. Gezi sırasında AK Parti Milletvekili Aydın ise sportmenliğini göstererek bazı aletleri test etti.

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