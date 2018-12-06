İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokak köpekleri tedirgin ediyor

Giresun’ un Espiye ilçesinde sokaklarda sürü halinde gezen başıboş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor.

Giresun' un Espiye ilçesinde sokaklarda sürü halinde gezen başıboş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor.


Özellikle geceleri sokaktaki vatandaşların ve sabah okula giden öğrencilerin korkulu rüyası haline gelen sahipsiz köpekler kontrol altına alınmayı bekliyor.


Sayıları her geçen gün artan sokak köpekleri, ilçe merkezindeki halkı tedirgin ediyor. Gruplar halinde dolaşan köpekler, sabahın erken saatlerinde yoldan geçen vatandaşları korkutuyor. Vatandaşlar, sokak köpeklerinden kurtulmak için yetkililere çağrıda bulunarak, köpeklerin hem vatandaşları korkuttuğunu hem de ilçenin imajını zedelediğini belirttiler.


Başıboş köpekler yüzünden özellikle geceleri yolda yürümeye korktuklarını ve yetkililerin bu konuda ciddi bir çözüm bulamadığını söyleyen vatandaşlar, “Bu köpekler akşamları ve sabahın erken saatlerinde toplu halde dolaşıyorlar. Sokaklar köpekle doldu Özellikle bayanlar ve çocuklar köpeklerden çok korkuyor. Sabahın erken saatlerinde okula giden çocuklarımız bu köpeklerden çok korkuyorlar. Bu köpeklerin öldürülmesini kesinlikle istemiyoruz ancak bir an önce bunların barınaklarda toplanması gerekli” dediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.