Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın sırasında intihar etti

Giresun'un Hacısiyam mahallesinde 54 yaşındaki Hasan Erkin sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından canlı yayın yaparken tabanca ile kafasına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay dün gece Hacısiyam mahallesi Sazbeyi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, araç içerisinde sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından canlı yayın yapan Hasan Erkin, ”Yapamaz diyenlere diyorum, Diğer arkadaşlara diyorum” dedikten sonra kafasına dayadığı silahı ateşledi. Giresun'da dolmuş esnafı olan Erkin'in bir süredir ailevi sorunları olduğu belirtilirken, cenazesinin yarın Seyid Vakkas Camiinde kılınacak cenaze namazından sonra Beyazıt köyünde toprağa verileceği öğrenildi.