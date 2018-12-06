Sözlendiği kadın evli çıktı, dolandırıldığını anladı

Giresun'un Görele ilçesinden sonra benzer bir dolandırıcılık olayı da Tirebolu'da yaşandı.

İddiaya göre sosyal medya üzerinden Cansu Dere adıyla açtığı sahte hesabın sahibi kadınla tanışan Ogün Buruş (24) evlenmek için sözlenip ziynet eşyası aldıktan sonra sözlüsünün evli olduğunu öğrendiğini ileri sürdü.

Evlenmek vaadiyle kandırıldığını öne süren Ogün Buruş; “ Bir süre önce sosyal medya üzerinden Cansu Dere isimliyle sahte hesap açan P.K. ile tanıştım. Daha sonra yüz yüze görüştüm bekar olduğunu benimle evlenebileceğini söyledi. Annesi E.K. ile tanıştırdı sözlendik ziynet eşyaları aldırdı sonra öğrendim ki meğer zaten evliymiş. Dolandırıldığımı anlayınca savcılığa giderek şikayette bulundum.”

Buruş; “Ben kandırıldım, başkası kanmasın”

Kendisinin düştüğü tuzağa başkalarının da düşmemesi yönünde uyarılarda da bulunan Buruş; “ Daha önce bir çok kişinin dolandırıldığını öğrendiğim kişiler büyük bir dolandırıcılık şebekesiymiş. Bu dolandırıcıların eline ben de düştüm, beni de dolandırdılar. Beni dolandırdılar başkasını da dolandırmasınlar diye bu açıklamalarda bulunuyorum. Sahte sosyal medya hesapları açarak dolandırıcılık ağlarına düşürüyorlar. Bunlara kimse inanmasın, kanmasın “dedi.

Öte yandan evlenme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen P.K ‘nın annesi E.K. ise iddiaları yalanlayarak konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

Bir süre önce de Giresun'un Görele ilçesinde benzer bir olay yaşanmış ve sosyal medyada tanıştığı kadının tuzağına düşen Murat Aydın kendisinden şantajla para alınmaya çalışıldığını ve daha sonra kaçırılarak götürüldüğü bir evde işkence gördüğünü iddia etmişti. Murat Aydın, iddiasında bekar olduğunu tanıtan evli kadının tuzağına düştüğünü söylemişti.