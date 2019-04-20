Spor Toto 1. Lig: Giresunspor 0 - Abalı Denizlispor: 3 (Maç sonucu)

Lig'in 30. haftasında Giresunspor, sahasında konuk ettiği Abalı Denizlispor'a 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

3. dakika Giresunspor atağında Tanase orta alanı hızlı geçti ve pasını sol kanattan hücuma çıkan Bahadır'a aktardı. Bahadır'ın ortasına ceza alanı içinde Yasin Ozan ve Volkan Okumak dokunamadı.

11. dakika gelişen hızlı Denizlispor atağında Recep'in ortasında Mehmet Akyüz, topu filelerle buluşturdu ve takımını öne geçirdi. 0-1

29. dakika Giresunspor'da Yasin'in topu düzelterek yaptığı vuruş, savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.

43. dakika Denizlispor atağında Kerem Can sol kanattan ceza sahasına orta denemesi yaptı ve top savunmada Aykut'un eline çarpınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Mehmet Akyüz topu ve Kayacan'ı farklı köşelere gönderdi. 0-2

69. dakikada Kerem Can'ın ortasına iyi yükselen Mehmet Akyüz kendisinin ve takımının üçüncü golüne imza attı. 0-3

82. dakika Denizlispor ceza alanı içerisinde oluşan karambol de, Alper'in volesini kaleci Adam Stackhowiak parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Fırat Aydınus, Orkun Aktaş, Mehmet Yıldırım

Giresunspor: Kayacan, Savaş, Aykut, Da Silva, Çağlar, Crıstıan Tanase ? (Kağan dk. 36), Tevfik (Alperen Aydın dk 63), Volkan (Ozan dk. 76), Bahadır, Muhammet Reis, Yasin

Yedekler: Anıl, Mehmet, Berkan, Miljan Skrbıc

Teknik Sorumlu: Hakan Kurt

Abalı Denizlispor : Adam Stachowıak, Alperen Babacan, Oğuz, Abdulkerim, Kerem, Deniz (Mbamba dk. 86 ?), Burak Altıparmak,İsmail Aissati (Muhammed Ertürk dk. 83 ?), Recep, Burak Çalık, Mehmet Akyüzx (Kehinde dk.80 ?)

Yedekler: Asil, Gökhan, Furkan, Serdar

Teknik Direktör: Yücell İldiz

Goller: Mehmet Akyüz (dk.11, dk. 43 (Pen.) ve dk. 69) (Abalı Denizlispor)