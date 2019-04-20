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Spor Toto 1. Lig: Giresunspor 0 - Abalı Denizlispor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto 1.

Lig'in 30. haftasında Giresunspor, sahasında konuk ettiği Abalı Denizlispor'a 3-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


3. dakika Giresunspor atağında Tanase orta alanı hızlı geçti ve pasını sol kanattan hücuma çıkan Bahadır'a aktardı. Bahadır'ın ortasına ceza alanı içinde Yasin Ozan ve Volkan Okumak dokunamadı.


11. dakika gelişen hızlı Denizlispor atağında Recep'in ortasında Mehmet Akyüz, topu filelerle buluşturdu ve takımını öne geçirdi. 0-1


29. dakika Giresunspor'da Yasin'in topu düzelterek yaptığı vuruş, savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.


43. dakika Denizlispor atağında Kerem Can sol kanattan ceza sahasına orta denemesi yaptı ve top savunmada Aykut'un eline çarpınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Mehmet Akyüz topu ve Kayacan'ı farklı köşelere gönderdi. 0-2


69. dakikada Kerem Can'ın ortasına iyi yükselen Mehmet Akyüz kendisinin ve takımının üçüncü golüne imza attı. 0-3


82. dakika Denizlispor ceza alanı içerisinde oluşan karambol de, Alper'in volesini kaleci Adam Stackhowiak parmaklarının ucuyla kornere çeldi.



Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Fırat Aydınus, Orkun Aktaş, Mehmet Yıldırım


Giresunspor: Kayacan, Savaş, Aykut, Da Silva, Çağlar, Crıstıan Tanase ? (Kağan dk. 36), Tevfik (Alperen Aydın dk 63), Volkan (Ozan dk. 76), Bahadır, Muhammet Reis, Yasin


Yedekler: Anıl, Mehmet, Berkan, Miljan Skrbıc


Teknik Sorumlu: Hakan Kurt


Abalı Denizlispor : Adam Stachowıak, Alperen Babacan, Oğuz, Abdulkerim, Kerem, Deniz (Mbamba dk. 86 ?), Burak Altıparmak,İsmail Aissati (Muhammed Ertürk dk. 83 ?), Recep, Burak Çalık, Mehmet Akyüzx (Kehinde dk.80 ?)


Yedekler: Asil, Gökhan, Furkan, Serdar


Teknik Direktör: Yücell İldiz


Goller: Mehmet Akyüz (dk.11, dk. 43 (Pen.) ve dk. 69) (Abalı Denizlispor)

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