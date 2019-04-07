Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 - Gençlerbirliği: 1

Lig'in 28. haftasında Giresunspor sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

5. dakikada sağ kanattan Ozan Can'ın yakın kale direğine ortaladığı topa Muhammed Reis yükseldi. Kafa vuruşunda top Emrullah'da kaldı.

27. dakikada Sessegnon duvar paslarıyla ceza sahasına kadar girdi. Ancak kalesini erken terk eden Kayacan tehlikenin daha fazla büyümesine izin vermedi.

32. dakikada Gençlerbirliği bu kez sağ kanattan Gabriel ile etkili geldi. Bu oyuncunun yerden ortasına Stancu vuramadı, dönen pozisyonda Sessegnon'un şutunu Kayacan çıkardı.

38. dakikada Çağlar'ın kullandığı serbest vuruşta top barajdan geri geldi. Hüsamettin bu kez dönen topa sert vurdu ancak bu şuttan sonuç gelmedi.

44. dakikada Gençlerbirliği sol kanattan Stancu ile etkili geldi. Stancu'nun ceza sahasına ortaladığı topa Gabriel Matei ile Hüsamettin aynı anda yükseldi. Gabriel'in uzak direğe yolladığı kafa vuruşu çok az farkla yandan auta gitti.

51. dakikada Nobre kaleyi tam cepheden gören noktadan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

74. dakikada Gençlerbirliği çok etkili geldi. Kayacan'ın önde olduğunu gören Alper Uludağ ceza sahası dışından aşırma bir vuruş denedi. Kayacan son anda parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

86. dakikada Gençlerbirliği atağında sol kanatta top ile buluşan Stephane Sessegnon topu sağ kanata bulunan Yasin'e çıkardı. Yasin'in vuruşunda Giresunspor defansına çarpan top ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Halis Özkahya, Esat Sancaktar, Deniz Caner Özaral

Giresunspor: Kayacan, Berkan , Da Silva, Çağlar, Hüsamettin, Tevfik, Michel Landel, Ozan Can (Emre dk. 88 ?), Cristian Tanase, Muhammed (Volkan dk. 64), Abiola Dauda (Ba Adama dk. 53)

Yedekler: Anıl, Alperen, Orhan, Mehmet

Gençlerbirliği: Emrullah, Erdem, Luccas Claro, Yıldırım, Alper, Yasin, Bekir (Berat dk. 82 ?), Stephane Sessegnon, Gabriel Matei (Deniz dk. 64) Bogdan Stancu, Mert Nobre

Yedekler: Hakan, Ahmet, Halil İbrahim, Barış, Rahmetullah

Gol: Yasin (dk. 86) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Ozan Can, Cristian Tanase (Giresunspor), Alper, Luccas Claro, Yıldırım,Bekir (Gençlerbirliği)