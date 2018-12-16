Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 - Hatayspor: 3

Spor Toto 1.
Lig'in 16. haftasında Giresunspor, sahasında Hatayspor'a 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
27. dakikada Hamza'nın pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Selim'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
45. dakikada ceza sahası dışı sol kanattan Hamza'nın kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti. 0-2
74. dakikada Hatayspor'un kontratağında topla buluşan Selim, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Burak Şeker, Kemal Mavi, Mehmet Emin Tuğral
Giresunspor: Anıl Atağ, Emre Uğur Uruç, Uğur Aslan Kuru, Ferhat Görgölü, Hüsamettin Tut, Zeni Hüsmani, Michal Landel, Ba Adama (Kağan Miray Bağış dk. 59), Volkan Okumak, Muhammet Reis (Bahadır dk. 63), Abiola Dauda (Said İd Azza dk. 46)
Yedekler: Kayacan, Sery, Kağan Miray, İd Azza, Alperen, Çağlar
Teknik Direktör: Hüseyin Kaplar
Hatayspor: Akın, Kubilay, Hamza (Soner dk. 88 ?), Yılmaz (Mavga dk. 84 ?), Mesut, Korkishko (Yasin dk. 90+2 ?), Sadi, Abdouleye, Yusuf, Murat, Selim
Yedekler: Ömer, Mehmet, Sinan, Özgür
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Selim (dk. 27 ve 73), Hamza (dk. 45) (Hatayspor)
Sarı Kartlar: Ba, Landel (Giresunspor), Korkishko, Diallo, Murat Paluli (Hatayspor)