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Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 - Hatayspor: 3

Spor Toto 1.

Lig'in 16. haftasında Giresunspor, sahasında Hatayspor'a 3-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


27. dakikada Hamza'nın pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Selim'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1


45. dakikada ceza sahası dışı sol kanattan Hamza'nın kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti. 0-2


74. dakikada Hatayspor'un kontratağında topla buluşan Selim, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3



Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Burak Şeker, Kemal Mavi, Mehmet Emin Tuğral


Giresunspor: Anıl Atağ, Emre Uğur Uruç, Uğur Aslan Kuru, Ferhat Görgölü, Hüsamettin Tut, Zeni Hüsmani, Michal Landel, Ba Adama (Kağan Miray Bağış dk. 59), Volkan Okumak, Muhammet Reis (Bahadır dk. 63), Abiola Dauda (Said İd Azza dk. 46)


Yedekler: Kayacan, Sery, Kağan Miray, İd Azza, Alperen, Çağlar


Teknik Direktör: Hüseyin Kaplar


Hatayspor: Akın, Kubilay, Hamza (Soner dk. 88 ?), Yılmaz (Mavga dk. 84 ?), Mesut, Korkishko (Yasin dk. 90+2 ?), Sadi, Abdouleye, Yusuf, Murat, Selim


Yedekler: Ömer, Mehmet, Sinan, Özgür


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Selim (dk. 27 ve 73), Hamza (dk. 45) (Hatayspor)


Sarı Kartlar: Ba, Landel (Giresunspor), Korkishko, Diallo, Murat Paluli (Hatayspor)

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