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Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 - İstanbulspor: 0

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Giresunspor ligin 26. haftasında İstanbulspor'u ağırladı. Müsabakanın 90 dakikası 0-0 berabere bitti.



Maçtan dakikalar


35. dakikada Muhammed Enes'in sol çaprazdan sert şutunu Kayacan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.


59. dakikada Giresunspor'da Skrbic ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.


65. dakikada Enes solda Berkan'dan sıyrıldıktan sonra açısı çok dar olmasına rağmen kaleyi denedi. Kayacan iki hamlede topun sahibi oldu.



Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Burak Şeker, Ata Yıldırım, Engin Erdem


Giresunspor: Kayacan, Aykut, Landel, Dauda (Skrbic dk. 46 ?), Muhammet (Bahadır dk. 89 ?), Tevfik, Volkan (Ba dk. 61), Renan, Çağlar, Berkan, Hüsamettin


Yedekler: Anıl, Ozan, Alperen, Mehmet


Teknik Direktör: Kemal Kılıç


İstanbulspor: Muhammed Alper, Nascimento, Eslam, Muhsin, İbrahim, Onur, Uygar Mert (Muhammed Demirci dk. 69), Patrick Etego, Tuncer, Muhammed Enes (Ali Dere dk. 64), Halil (Aldın dk. 87 ?)


Yedekler: Umut, Ali Aytemur, Perovic, Görkem


Teknik Direktör: Fırat Gül


Kırmızı Kart: Skrbic (dk. 59) (Giresunspor),


Sarı Kartlar: Uygar Mert, Tuncer, Halil İbrahim (İstanbulspor)

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