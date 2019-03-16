Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 - İstanbulspor: 0

Spor Toto 1.
Lig ekiplerinden Giresunspor ligin 26. haftasında İstanbulspor'u ağırladı. Müsabakanın 90 dakikası 0-0 berabere bitti.
Maçtan dakikalar
35. dakikada Muhammed Enes'in sol çaprazdan sert şutunu Kayacan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
59. dakikada Giresunspor'da Skrbic ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
65. dakikada Enes solda Berkan'dan sıyrıldıktan sonra açısı çok dar olmasına rağmen kaleyi denedi. Kayacan iki hamlede topun sahibi oldu.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Burak Şeker, Ata Yıldırım, Engin Erdem
Giresunspor: Kayacan, Aykut, Landel, Dauda (Skrbic dk. 46 ?), Muhammet (Bahadır dk. 89 ?), Tevfik, Volkan (Ba dk. 61), Renan, Çağlar, Berkan, Hüsamettin
Yedekler: Anıl, Ozan, Alperen, Mehmet
Teknik Direktör: Kemal Kılıç
İstanbulspor: Muhammed Alper, Nascimento, Eslam, Muhsin, İbrahim, Onur, Uygar Mert (Muhammed Demirci dk. 69), Patrick Etego, Tuncer, Muhammed Enes (Ali Dere dk. 64), Halil (Aldın dk. 87 ?)
Yedekler: Umut, Ali Aytemur, Perovic, Görkem
Teknik Direktör: Fırat Gül
Kırmızı Kart: Skrbic (dk. 59) (Giresunspor),
Sarı Kartlar: Uygar Mert, Tuncer, Halil İbrahim (İstanbulspor)