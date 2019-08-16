Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 - Menemenspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto 1.
Lig'in 1. haftasında Giresunspor, sahasında Menemenspor'u konuk etti. Karşılaşma Menemenspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
85. dakikada Menemenspor atağında defansın arkasına düşen topu alan İbrahim Sandare'nin volesi az farkla auta çıktı.
86. dakikada Tayrur'un kornerinde Muhammet Elkatmış kafa ile yükseldi, vuruşunda top üsten auta çıktı.
90+1. dakikada ani gelişen Menemenspor atağında Hüseyin'in sağdan ortasında Halil İbrahim'in kafayla vuruşunda top filelerle buluştu. 0-2
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Mehmet Kapluhan
Giresunspor: Adriano, Numan, Muhammet Bayır, Ahmet Kesim, Mehmet Güven (Özgür Can dk. 67), Landel, Rusescu, Muhammet Reis, Ahmet İlhan, Del Valle Rodriguez (Mehmet Taş dk. 77), Bekir
Yedekler: Metin, Orhan, Tanase, Da Silva, Çağlar
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Menemenspor: Selmani, Trtovac, Taşkın, Mustafa (Halil İbrahim dk. 77), Muhammet Ali, Alberk, Murat Elkatmış (İbrahim Sandare dk. 61), Murat Erdemir, Semih (Tayfun dk. 46), Diakite, Hüseyin
Yedekler: Erhan, Ali Özgün, Ali Keten, Ercan, Galip, Furkan
Teknik Direktör: Mehmet Nuri Adıgüzel
Goller: Taşkın (dk. 36), Halil (dk. 90+1) (Menemenspor)
Sarı kartlar: Numan, Ahmet Kesim (Giresunspor), Semih, Murat Erdemir, Mehmet Ali, Taşkın (Menemenspor)