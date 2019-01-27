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Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 - Osmanlıspor: 2

Spor Toto 1.

Lig'in 19. haftasında Giresunspor sahasında Osmanlıspor'u konuk etti. Konuk ekip Osmanlıspor, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.



Maçtan dakikalar


20. dakikada Tanase yaklaşık 30 metreden kaleyi denedi, üst köşeye giden topu Karcemarskas son anda kornere yumrukladı.


43. dakikada Volkan Okumak'ın pasına Tanase vuruş yaptı. Top Karcemarskas'ın bakışları arasında yandan auta gitti.


58. dakikada Giresunspor'da ikinci sarı kartı gören Berkan Yıldırım kırmzı kartla oyun dışı kaldı.


76. dakikada Sinan sağ önde Ayuk ile duvar pası yaptıktan sonra içeriye girdi. Sinan'ın plasesinde meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1


77. dakikada sağ çaprazdan Todorovic'in ortasında arka direkte topla buluşan Ayuk fileleri havalandırdı. 0-2



Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bahtiyar Birinci, Cem Özbay


Giresunspor: Kayacan, Aykut, Landel, Volkan (Savaş dk. 65) Alperen, Renan (Kağan Miray dk. 27), Tanase (Bahadır dk. 46), Mehmet, Ba Adama, Berkan, Hüsamettin


Yedekler: Anıl, Abiola Dauda, Muhammet, Yasin


Teknik Direktör: Ümit Özat


Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner, Sinan, Erıc Ayuk, Burhan (Todorovic dk. 75 ), Hasan, Muhammed Bayır, Mertcan (Magaye dk. 57), Numan, Lumanza (Galip dk. 84 ?), Anıl


Yedekler: Abdulaziz, Ali Eren, Ndiaye, Mehmet Yiğit


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Goller: Sinan (dk. 76), Ayuk (dk. 77) (Osmanlıspor)


Kırmızı kart: Berkan Yıldırım (dk. 58) (Giresunspor)


Sarı kartlar: Alperen (Giresunspor), Hasan, Lumanza (Osmanlıspor)

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