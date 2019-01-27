Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 - Osmanlıspor: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 19. haftasında Giresunspor sahasında Osmanlıspor'u konuk etti. Konuk ekip Osmanlıspor, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar
20. dakikada Tanase yaklaşık 30 metreden kaleyi denedi, üst köşeye giden topu Karcemarskas son anda kornere yumrukladı.
43. dakikada Volkan Okumak'ın pasına Tanase vuruş yaptı. Top Karcemarskas'ın bakışları arasında yandan auta gitti.
58. dakikada Giresunspor'da ikinci sarı kartı gören Berkan Yıldırım kırmzı kartla oyun dışı kaldı.
76. dakikada Sinan sağ önde Ayuk ile duvar pası yaptıktan sonra içeriye girdi. Sinan'ın plasesinde meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
77. dakikada sağ çaprazdan Todorovic'in ortasında arka direkte topla buluşan Ayuk fileleri havalandırdı. 0-2
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bahtiyar Birinci, Cem Özbay
Giresunspor: Kayacan, Aykut, Landel, Volkan (Savaş dk. 65) Alperen, Renan (Kağan Miray dk. 27), Tanase (Bahadır dk. 46), Mehmet, Ba Adama, Berkan, Hüsamettin
Yedekler: Anıl, Abiola Dauda, Muhammet, Yasin
Teknik Direktör: Ümit Özat
Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner, Sinan, Erıc Ayuk, Burhan (Todorovic dk. 75 ), Hasan, Muhammed Bayır, Mertcan (Magaye dk. 57), Numan, Lumanza (Galip dk. 84 ?), Anıl
Yedekler: Abdulaziz, Ali Eren, Ndiaye, Mehmet Yiğit
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Sinan (dk. 76), Ayuk (dk. 77) (Osmanlıspor)
Kırmızı kart: Berkan Yıldırım (dk. 58) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Alperen (Giresunspor), Hasan, Lumanza (Osmanlıspor)