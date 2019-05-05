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Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 1 - Adana Demirspor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 32. haftasında Giresunspor sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Müsabakadan 1-0 galip ayrılan Giresunspor, puanını 33'e yükselterek kümede kalmayı garantiledi. Bu sonuçla ligde Kardemir Karabükspor, Elazığspor ve Afjet Afyonspor bir alt lige düştü.



Maçtan dakikalar:


11. dakikada Muhammet'in kullandığı köşe atışında arka direkte topla buluşan Mehmet Taş'ın şutu ağlarla buluştu. 1-0


60. dakikada Adana Demirspor'un kullandığı köşe atışında Erdal'ın kafa vuruşunu kaleci Kayacan kornere çeldi.


67. dakikada sağ kanattan Süleyman'ın ortasında Pote'nin röveşatası kaleci Kayacan'da kaldı.



Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Volkan Bayarslan, Emrah Ünal, Mehmet Emin Tuğral


Giresunspor: Kayacan, Aykut, Landel, Muhammed Reis, Volkan (Alperen dk. 90+4 ?), Ozan Can (Berkan dk. 66), Renan, Çağlar, Mehmet, Hüsamettin, Yasin (Savaş dk. 83 ?)


Yedekler: Anıl, Kağan Miray, Skrbic


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Adana Demirspor: Çağlar Şahin, Adil, Hamidou Traore, Berk, Pote, Mitrovic (Oleksandr Gladkyy dk. 46), Kaan, Erdal (Herve Kade dk. 83), Süleyman, Emre Uğur (Vedat Bora dk. 35), Semih


Yedekler: Kurtuluş, Anderson Oliveira, İsmail Konuk, Batuhan İşler


Teknik Direktör: Ümit Özat


Gol: Mehmet Taş (dk. 11) (Giresunspor)


Sarı kartlar: Volkan, Kayacan (Giresunspor), Mitrovic, Adil, Vedat, Traore (Adana Demirspor)

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