Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 1 - Adana Demirspor: 0

Lig'in 32. haftasında Giresunspor sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Müsabakadan 1-0 galip ayrılan Giresunspor, puanını 33'e yükselterek kümede kalmayı garantiledi. Bu sonuçla ligde Kardemir Karabükspor, Elazığspor ve Afjet Afyonspor bir alt lige düştü.

Maçtan dakikalar:

11. dakikada Muhammet'in kullandığı köşe atışında arka direkte topla buluşan Mehmet Taş'ın şutu ağlarla buluştu. 1-0

60. dakikada Adana Demirspor'un kullandığı köşe atışında Erdal'ın kafa vuruşunu kaleci Kayacan kornere çeldi.

67. dakikada sağ kanattan Süleyman'ın ortasında Pote'nin röveşatası kaleci Kayacan'da kaldı.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan, Emrah Ünal, Mehmet Emin Tuğral

Giresunspor: Kayacan, Aykut, Landel, Muhammed Reis, Volkan (Alperen dk. 90+4 ?), Ozan Can (Berkan dk. 66), Renan, Çağlar, Mehmet, Hüsamettin, Yasin (Savaş dk. 83 ?)

Yedekler: Anıl, Kağan Miray, Skrbic

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Adana Demirspor: Çağlar Şahin, Adil, Hamidou Traore, Berk, Pote, Mitrovic (Oleksandr Gladkyy dk. 46), Kaan, Erdal (Herve Kade dk. 83), Süleyman, Emre Uğur (Vedat Bora dk. 35), Semih

Yedekler: Kurtuluş, Anderson Oliveira, İsmail Konuk, Batuhan İşler

Teknik Direktör: Ümit Özat

Gol: Mehmet Taş (dk. 11) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Volkan, Kayacan (Giresunspor), Mitrovic, Adil, Vedat, Traore (Adana Demirspor)