Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 1 - Altay: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 23. haftasında Giresunspor, sahasında Altay'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar:
26. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası Tavares ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Altay'ı 10 kişi bıraktı.
37. dakikada Özgür'ün pasında topla buluşan Paixao'nun ortasında ceza sahası içinde Kappel'in şutu kaleci Kayacan'ın sağından ağlarla buluştu. 0-1
75. dakikada hızlı gelişen Altay atağında ceza sahası dışı sağ çaprazından Marco Paixao'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2
82. dakikada sağ kanattan Dauda'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Landel, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Özgüç Türkalp, Soner Maraş, Anıl Usta
Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Berkan Yıldırım, Aykut Demir, Orhan Taşdelen, Hüsamettin Tut (Yasin dk. 61), Tevfik Altındağ, Michel Landel, Emre Nefiz (Muhammed Reis dk. 42), Cristian Tanese, Zoro Syriac (Volkan Okumak dk. 42), Abiola Dauda
Yedekler: Anıl, Bahadır, Alperen, Mehmet Taş
Teknik Direktör: Kemal Kılıç
Altay: Aydın Bağ, Yasin Palaz, Gençer Censev, Ulaş Zengin, Özgür Özkaya, Ferhat Çulucuoğlu, Helder Lopez Tavares, Andreas Tatos (Merter dk. 64), Anton Putsila (Hüsamettin dk. 90+1 ?), Leandro Kappel, Marco Paixao (Sinan dk. 90+3 ?)
Yedekler: Emre, İbrahim, Furkan, Murat
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Landel (dk. 82) (Giresunspor), Kappel (dk. 37), Marco Paixao (dk. 75) (Altay)
Kırmızı kart: Tavares (dk. 26) (Altay)
Sarı kartlar: Orhan, Aykut, Tefik, Berkan, Muhammet (Giresunspor), Putsila, Kappel, Aydın (Altay)