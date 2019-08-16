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Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 1 - Menemenspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto 1.

Lig'in 1. haftasında Giresunspor, sahasında Menemenspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


4. dakikada Giresunspor'un atağında Ahmet İlhan'ın sağdan şutunda kaleye giden topu Selmani kornere gönderdi.


28. dakikada Ahmet İlhan'ın ara pasında Bekir'in şutu az farkla auta çıktı.


36. dakikada Landel'in rakibine yaptığı faulde atışı kullanan Taşkın'ın şutu Bekir'e çarparak filelerle buluştu. 1-0



Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Mehmet Kapluhan


Giresunspor: Adriano, Numan, Muhammet Bayır, Ahmet Kesim, Mehmet Güven, Landel, Rusescu, Muhammet Reis, Ahmet İlhan, Del Valle Rodriguez, Bekir


Yedekler: Metin, Mehmet Taş, Özgür Can, Orhan, Tanase, Da Silva, Çağlar


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Menemenspor: Selmani, Trtovac, Taşkın, Mustafa, Muhammet Ali, Alberk, Murat Elkatmış, Murat Erdemir, Semih, Diakite, Hüseyin


Yedekler: Erhan, Ali Özgün, İbrahim Sandare, Ali Keten, Tayfun, Ercan, Halil İbrahim, Galip, Furkan


Teknik Direktör: Mehmet Nuri Adıgüzel


Gol: Taşkın (dk. 36) (Menemenspor)


Sarı kart: Semih (Menemenspor)

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