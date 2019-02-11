Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 1 - Ümraniyespor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 21. haftasında Giresunspor sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar
31. dakikada sağ kanattan gelişen Giresunspor atağında Savaş'ın ceza sahasına ortaladığı topa Abiola kafayı vurdu, top az farkla üstten auta gitti.
39. dakikada Madinda'nın serbest vuruşunda ceza sahasına gönderdiği topa Merthan kafayı vurdu. Köşeye giden topu Anıl son anda kornere gönderdi.
41. dakikada Madinda'nın köşe vuruşunda ceza sahasına gönderdiği topu Giresunspor savunması uzaklaştıramadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Andreas Vasilogiannis'in şutunda top ağlara gitti. 0-1
86. dakikada ceza sahası içinde Aykut yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Dauda skoru eşitledi. 1-1
Stat: Giresun Atatürk
Hakem: Alper Çetin, Mehmet Şahan Yılmaz, Gökhan Memişoğlu
Giresunspor: Anıl, Aykut, Landel, Dauda (Yasin dk. 88 ?), Muhammet (Alperen dk. 67), Volkan (Emre dk. 56), Bahadır, Orhan, Savaş, Tanase
Yedekler: Kayacan, Çağlar, Mehmet, Hüsamettin
Teknik Direktör: Kemal Kılıç
Ümraniyespor: Burak, Andreas (Emircan dk. 66), Serkan, Alaaddin, Merhan, Karahan, Muhammed, Dialiba, Tarık, Madinda (Bahadır dk. 80), Atabey
Yedekler: Metin, Aaron, Birol, Uğur, Gökhan
Teknik Direktör: Ahmet Taşyütek
Goller: Andreas Vasilogiannis (dk. 41) (Ümraniyespor), Dauda (dk. 86 pen.) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Volkan, Orhan, Tevfik, Landel (Giresunspor), Atabey, Andreas (Ümraniyespor)