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Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 1 - Ümraniyespor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 21. haftasında Giresunspor sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar


31. dakikada sağ kanattan gelişen Giresunspor atağında Savaş'ın ceza sahasına ortaladığı topa Abiola kafayı vurdu, top az farkla üstten auta gitti.


39. dakikada Madinda'nın serbest vuruşunda ceza sahasına gönderdiği topa Merthan kafayı vurdu. Köşeye giden topu Anıl son anda kornere gönderdi.


41. dakikada Madinda'nın köşe vuruşunda ceza sahasına gönderdiği topu Giresunspor savunması uzaklaştıramadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Andreas Vasilogiannis'in şutunda top ağlara gitti. 0-1


86. dakikada ceza sahası içinde Aykut yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Dauda skoru eşitledi. 1-1



Stat: Giresun Atatürk


Hakem: Alper Çetin, Mehmet Şahan Yılmaz, Gökhan Memişoğlu


Giresunspor: Anıl, Aykut, Landel, Dauda (Yasin dk. 88 ?), Muhammet (Alperen dk. 67), Volkan (Emre dk. 56), Bahadır, Orhan, Savaş, Tanase


Yedekler: Kayacan, Çağlar, Mehmet, Hüsamettin


Teknik Direktör: Kemal Kılıç


Ümraniyespor: Burak, Andreas (Emircan dk. 66), Serkan, Alaaddin, Merhan, Karahan, Muhammed, Dialiba, Tarık, Madinda (Bahadır dk. 80), Atabey


Yedekler: Metin, Aaron, Birol, Uğur, Gökhan


Teknik Direktör: Ahmet Taşyütek


Goller: Andreas Vasilogiannis (dk. 41) (Ümraniyespor), Dauda (dk. 86 pen.) (Giresunspor)


Sarı kartlar: Volkan, Orhan, Tevfik, Landel (Giresunspor), Atabey, Andreas (Ümraniyespor)

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