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Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 3 - Altınordu: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto 1.

Lig'in son haftasında Giresunspor sahasında Altınordu'yu 3-1 mağlup etti.



Maçtan Dakikalar


13. dakikada sol kanattan Sefa'nın ortasında ön direğe yakın bir noktadan Okan'ın gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 0-1


68. dakikada Muhammed Reis'in pasına hareketlenen Landel düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1


79. dakikada Tanase'nin sağ kanattan ortasında topla buluşan Volkan'ın şutu filelerle buluştu. 2-1


89. dakika Giresunspor kontratağında Volkan'ın pasında Skrbic, topu filelere yolladı. 3-1



Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Gökhan Barcın, Ali Can Alp


Giresunspor: Kayacan, Landel, Muhammet Reis, Kağan, Tevfik, Volkan (Alperen dk. 89 ?), Çağlar, Savaş (Tanase dk. 46), Mehmet Taş, Hüsamettin, Yasin (Skrbic dk. 38)


Yedekler: Erkan, Anıl


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Altınordu: Erce, Yusuf, Hasan, Mehmet Murat Uçar (Hüseyin dk. 83 ?), Alican, Sefa, Kerim, Mehmet Enes Sığırcı (Enes dk. 74), Okan, Berkay, Anıl


Yedekler: Erhan, Deniz Kılınç, Oğulcan, Muhemmed Mert, Recep


Teknik Sorumlu: Hüseyin Eroğlu


Goller: Landel (dk. 67), Volkan (dk. 78), Mijlan Skrbic (dk. 89) (Giresunspor), Okan (dk. 13) (Altınordu)


Sarı kartlar: Çağlar, Tevfik, Volkan, Tanase (Giresunspor), Sefa, Mehmet Murat Uçar Enes (Altınordu)

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