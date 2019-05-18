Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 3 - Altınordu: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto 1.
Lig'in son haftasında Giresunspor sahasında Altınordu'yu 3-1 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar
13. dakikada sol kanattan Sefa'nın ortasında ön direğe yakın bir noktadan Okan'ın gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
68. dakikada Muhammed Reis'in pasına hareketlenen Landel düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1
79. dakikada Tanase'nin sağ kanattan ortasında topla buluşan Volkan'ın şutu filelerle buluştu. 2-1
89. dakika Giresunspor kontratağında Volkan'ın pasında Skrbic, topu filelere yolladı. 3-1
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Gökhan Barcın, Ali Can Alp
Giresunspor: Kayacan, Landel, Muhammet Reis, Kağan, Tevfik, Volkan (Alperen dk. 89 ?), Çağlar, Savaş (Tanase dk. 46), Mehmet Taş, Hüsamettin, Yasin (Skrbic dk. 38)
Yedekler: Erkan, Anıl
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Altınordu: Erce, Yusuf, Hasan, Mehmet Murat Uçar (Hüseyin dk. 83 ?), Alican, Sefa, Kerim, Mehmet Enes Sığırcı (Enes dk. 74), Okan, Berkay, Anıl
Yedekler: Erhan, Deniz Kılınç, Oğulcan, Muhemmed Mert, Recep
Teknik Sorumlu: Hüseyin Eroğlu
Goller: Landel (dk. 67), Volkan (dk. 78), Mijlan Skrbic (dk. 89) (Giresunspor), Okan (dk. 13) (Altınordu)
Sarı kartlar: Çağlar, Tevfik, Volkan, Tanase (Giresunspor), Sefa, Mehmet Murat Uçar Enes (Altınordu)