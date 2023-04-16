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Spor Toto Süper Lig: B. Giresunspor: 1 - D.G. Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 29.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Giresunspor, Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikadaki Faruk Can'ın ceza sahasına yerden pasında Borja Sainz'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.


11. dakikada Hayrullah'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Serginho'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali'de kaldı.


17. dakikada Kuwas'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde müsait pozisyondaki Campuzano'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


35. dakikada Samu Saiz'ın kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde oluşan karambolde N'Jie'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yandan dışarıya çıktı.



Stat: Çotanak


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Selahattin Altay


Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez (Kuwas dk. 15), Faruk Can, Campuzano, Mejia, Serginho, Görkem, Sainz, Bajic


Yedekler: Onurcan, Talha, Alper, Doğan Can, Rahmetullah, Murat Cem, Kadir, Mert Han, Şahin


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Sivasspor: Ali, Murat, Goutas, Appindangoye, Ziya, Cofie, Samu Saiz, Ulvestad, N'Jie, Erdoğan, Caicedo


Yedekler: Muammer, Gradel, Robin, Yatabare, Camara, Charisis, Emre, Ahmed, Hakan


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gol: Campuzano (dk. 18) (Giresunspor)

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