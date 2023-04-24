İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 - Başakşehir: 4 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 31.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Giresunspor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir'in 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


16. dakikada Başakşehir'de Adnan Januzaj, kalecinin uzaklaştırmak istediği topu ceza yayında kontrol etti. Kalenin sol köşesine şutunu çeken Adnan, topu ağlarla buluşturdu. 0-1


18. dakikada atağa geçen Giresunspor'da Serginho, ceza sahası sağ çaprazdan kaleye şut çekti, top yan ağlarda kaldı.


25. dakikada Başakşehir'de savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Figueiredo, hata yapan kaleci Onurcan'ı geçerek topu boş kaleye gönderdi. 0-2


36. dakikada Başakşehir'de sol çaprazda sıfıra inen Aleksic ceza sahasına yerden orta yaptı, arka direkte bulunan Adnan topu ağlara gönderdi. 0-3


45+2. dakikada Başakşehir'de Adnan'ın yerden gönderdiği topu Figueiredo, penaltı noktası üzerinden vurarak ağlara gönderdi. 0-4



Stat: Çotanak


Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Emrah Ünal


Giresunspor: Onurcan, Alper, Arias, Görkem, Hayrullah, Mejia, Campuzano, Serginho, Sainz, Kuwas, Bajic


Yedekler: Ferhat, Talha, Arda, Doğan Can, Rahmetullah, Murat Cem, Kadir, Mert Han, Şahin, Faruk Can


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Miguel, Leonardo, Caner Erkin, Berkay Özcan, Aleksic, Szysz, Deniz, Adnan Januzaj, Figueiredo


Yedekler: Volkan, Wu, Batuhan, Keny, Ayberk, Muhammet Arslantaş, Onur, Efe, Lucas, Berkay Aydoğmuş


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Goller: Adnan Januzaj (dk. 16 ve 36), Joao Figueiredo (dk. 25 ve 45+2) (Başakşehir)


Sarı kart: Edgar Ie (Başakşehir)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.