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Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 9.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta Tayyip Talha topu ağlara yolladı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu VAR kararıyla golü iptal edip penaltı kararı verdi. Weghorst'un kullandığı penaltıyı Onurcan kurtardı.


30. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Giresunspor ceza sahasındaki karambolde Arias'ın ters vuruşunu kaleci Onurcan son anda çizgide kontrol etti.


34. dakikada Redmond'ın frikiğinde Onurcan topu kornere çeldi. Fernandes'in kullandığı köşe atışında Giresunspor ceza sahasında oluşan karambolde Tayyip Talha'nın vuruşu ağlara gitti. 0-1


45+4. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Tayfur Bingöl'ün şutu az farkla auta çıktı.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Alparslan Dedeş, İsmail Şencan


Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Ramon Arias, Alexis Perez, Alper, Campuzano, Murat Cem, Görkem, Kuwas, Borja Sainz, Bajic


Yedekler: Ferhat, Sergen, Kadir, Şahin, Senghor, Mejia, Savicevic, Doğan Can, Oğulcan, Talha


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Saiss ((Emrecan dk. 13), Masuaku, Josef de Souza, Gedson, Dele Alli, Tayfur, Redmond, Weghorst


Yedekler: Mert Günok, Nkoudou, Cenk Tosun, Kerem, Ghezzal, Necip, Welinton, Jackson Muleka, Cengiz Umut


Teknik Direktör: Valerien Ismael


Goller: Tayyip Talha Sonuç (dk. 34) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Murat Cem Akpınar, Ramon Arias, Jorman Campuzano (Giresunspor), Valentin Rosier (Beşiktaş)

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