Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 9.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta Tayyip Talha topu ağlara yolladı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu VAR kararıyla golü iptal edip penaltı kararı verdi. Weghorst'un kullandığı penaltıyı Onurcan kurtardı.
30. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Giresunspor ceza sahasındaki karambolde Arias'ın ters vuruşunu kaleci Onurcan son anda çizgide kontrol etti.
34. dakikada Redmond'ın frikiğinde Onurcan topu kornere çeldi. Fernandes'in kullandığı köşe atışında Giresunspor ceza sahasında oluşan karambolde Tayyip Talha'nın vuruşu ağlara gitti. 0-1
45+4. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Tayfur Bingöl'ün şutu az farkla auta çıktı.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Alparslan Dedeş, İsmail Şencan
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Ramon Arias, Alexis Perez, Alper, Campuzano, Murat Cem, Görkem, Kuwas, Borja Sainz, Bajic
Yedekler: Ferhat, Sergen, Kadir, Şahin, Senghor, Mejia, Savicevic, Doğan Can, Oğulcan, Talha
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Saiss ((Emrecan dk. 13), Masuaku, Josef de Souza, Gedson, Dele Alli, Tayfur, Redmond, Weghorst
Yedekler: Mert Günok, Nkoudou, Cenk Tosun, Kerem, Ghezzal, Necip, Welinton, Jackson Muleka, Cengiz Umut
Teknik Direktör: Valerien Ismael
Goller: Tayyip Talha Sonuç (dk. 34) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Murat Cem Akpınar, Ramon Arias, Jorman Campuzano (Giresunspor), Valentin Rosier (Beşiktaş)