Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 9.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Weghorst'un pasında Redmond'ın vuruşu auta gitti.
60. dakikadaki ceza alanı sol çaprazından çektiği şut savunmaya çarparak kornere gitti.
74. dakikada Dele Alli'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Ghezall'ın şutu kaleci Onurcan'da kaldı.
88. dakikada Ghezall'ın pasında Enkoudou ceza sahasına doldurdu Weghorst'un vuruşu kaleci Onurcan'dan döndü, dönen topa Cenk'in vuruşunu savunma çeldi.
90. dakikada Giresunspor'un Oğulcan ile bulduğu beraberlik golü VAR'dan gelen ofsayt uyarısıyla iptal edildi.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Alparslan Dedeş, İsmail Şencan
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Ramon Arias, Alexis Perez, Alper (Doğan Can dk. 87 ?), Campuzano, Murat Cem, Görkem (Senghor dk. 81 ?), Kuwas (Oğulcan dk. 67), Borja Sainz, Bajic
Yedekler: Ferhat, Sergen, Kadir, Şahin, Mejia, Savicevic, Talha
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Beşiktaş: Ersin, Rosier (Nkoudou dk. 64), Tayyip Talha, Saiss (Emrecan dk. 13), Masuaku, Josef de Souza, Gedson (Necip dk. 75), Dele Alli (Cenk Tosun dk. 75), Tayfur, Redmond (Ghezzal dk. 64), Weghorst
Yedekler: Mert Günok, Kerem, Welinton, Jackson Muleka, Cengiz Umut
Teknik Direktör: Valerien Ismael
Gol: Tayyip Talha Sonuç (dk. 34) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Murat Cem Akpınar, Ramon Arias, Jorman Campuzano, Borja Sainz (Giresunspor), Valentin Rosier, Gedson Fernandes, Cenk Tosun (Beşiktaş)