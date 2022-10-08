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Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 9.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Weghorst'un pasında Redmond'ın vuruşu auta gitti.


60. dakikadaki ceza alanı sol çaprazından çektiği şut savunmaya çarparak kornere gitti.


74. dakikada Dele Alli'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Ghezall'ın şutu kaleci Onurcan'da kaldı.


88. dakikada Ghezall'ın pasında Enkoudou ceza sahasına doldurdu Weghorst'un vuruşu kaleci Onurcan'dan döndü, dönen topa Cenk'in vuruşunu savunma çeldi.


90. dakikada Giresunspor'un Oğulcan ile bulduğu beraberlik golü VAR'dan gelen ofsayt uyarısıyla iptal edildi.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Alparslan Dedeş, İsmail Şencan


Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Ramon Arias, Alexis Perez, Alper (Doğan Can dk. 87 ?), Campuzano, Murat Cem, Görkem (Senghor dk. 81 ?), Kuwas (Oğulcan dk. 67), Borja Sainz, Bajic


Yedekler: Ferhat, Sergen, Kadir, Şahin, Mejia, Savicevic, Talha


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Beşiktaş: Ersin, Rosier (Nkoudou dk. 64), Tayyip Talha, Saiss (Emrecan dk. 13), Masuaku, Josef de Souza, Gedson (Necip dk. 75), Dele Alli (Cenk Tosun dk. 75), Tayfur, Redmond (Ghezzal dk. 64), Weghorst


Yedekler: Mert Günok, Kerem, Welinton, Jackson Muleka, Cengiz Umut


Teknik Direktör: Valerien Ismael


Gol: Tayyip Talha Sonuç (dk. 34) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Murat Cem Akpınar, Ramon Arias, Jorman Campuzano, Borja Sainz (Giresunspor), Valentin Rosier, Gedson Fernandes, Cenk Tosun (Beşiktaş)

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