Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 21.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'u 4-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Giresunspor'un kullandığı kornerde savunmadan seken topa ceza yayı üzerinde bulunan Sainz gelişine vurdu. Top yerden sekerek direğin yanından dışarı çıktı.
60. dakikada Galatasaray'da Kerem, rakip oyuncudan topu alarak kanattan hızla ilerledi. Kerem'in pasını alan Icardi, ceza yayında bulunan Dubois'e atardı. Dubois'nun ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
74. dakikada Sainz'in pasını alan Savicevic'in kaleye yerden vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
79. dakikada Icardi'in orta sahadan derinlemesine gönderdiği topla savunma arkasına sarkan Rashica, hızla ceza alanına girdi. Rashica'nın vuruşunda kaleci Onurcan meşin yuvarlak kurtardı.
89. dakikada Rashica, rakip oyuncudan topu alarak ceza sahasına girdi. Kaleci Onurcan ile karşı kalan Rashica, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3
90+5. dakikada Rashica'nın pasını alan Yunus, ceza sahasının köşesinden sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-4
Stat: Çotanak
Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Candaş Elbil, Yiğit Arslan
Giresunspor: Onurcan, Alper (Doğan Can dk. 88 ?), Arias, Kadir (Senghor dk. 80 ?), Hayrullah, Sainz, Görkem (Murat Cem dk. 78 ?), Savicevic, Sergio, Bajic, Kuwas (Rahmetullah dk. 88 ?)
Yedekler: Ferhat, Talha, Arda, Mert Han, Şahin, Faruk Can
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Emin Bayram, Leo Dubois, Lucas Torreira (Berkan Kutlu dk. 69), Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz (Yunus Akgün dk. 82), Dries Mertens (Juan Mata dk. 69), Kerem Aktürkoğlu (Milot Rashica dk. 69), Mauro Icardi (Bafetimbi Gomis dk. 88 ?)
Yedekler: Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Emre Taşdemir, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Dries Mertens (dk. 45+3), Leo Dubois (dk. 60), Milot Rashica (dk. 89), Yunus Akgün (dk. 90+5) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Ramon Arias, Riad Bajic, Vukan Savicevic (Giresunspor)