Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 3.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Giresunspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada Giresunspor'da kaleci Onurcan'ın uzun vuruşunda rakip kaleci Mahmut topu kontrol etti. Mahmut takım arkadaşına pas atmak isterken araya Sergio, ceza sahası dışından boş kaleye şut çekti ancak top az farkla dışarı çıktı.
28. dakikada Hayrullah'ın pasında topla buluşan Traore'nin ceza sahasına girip kaleci Mahmut ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Mahmut meşin yuvarlağı kornere çeldi.
39. dakikada Eysseric'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Fall'ın kafa vuruşunu kaleci Onurcan kornere çeldi.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Bahattin Şimşek, Murat Engin Gözütok, Gökhan Barcın
Giresunspor: Onurcan, Alper, Borja Sainz, Traore, Bajic, Sergio, Mejia, Ramon, Alexis Perez, Savicevic, Hayrullah
Yedekler: Ferhat, Talha, Sergen, Doğan Can, Rahmetullah, Murat Cem, Erol Can, Kadir, Mert Han, Şahin
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Kasımpaşa: Mahmut, Graovac, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Ahmet Emin, Sadık, Bahoken, Petretta (Mehmet Fevzi dk. 11), Turgay Philipp, Hadergjonaj
Yedekler: Erdem, Tunay, Yunus, Oğuzhan Efe, Erdem, Taha Veysel, Aytaç, Berat, Bersant
Teknik Direktör: Necati Erkmen
Sarı kartlar: Robert Mejia, Hayrullah Bilazer (Giresunspor), Mehmet Fevzi Yıldırım, Turgay Philipp Gemicibaşı (Kasımpaşa)