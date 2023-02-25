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Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 - Kayserispor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Giresunspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 2-0 üstünlüğü ile son erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Mane-Cardoso verkaçında kaleciyle karşı karşıya kalan Mane topu ağlara yolladı. 0-1


12. dakikada Savicevic'in ceza alanı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü.


17. dakikada Mane'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Cardoso'nun vuruşunu kaleci Onurcan kornere çeldi.


29. dakikada gelişen Giresunspor atağında Kayserispor ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Sainz'in röveşatası üstten dışarı gitti.


40. dakikada Campanharo'nun pasında defansın arkasına sarkan Thiam, topu filelerle buluşturdu. 0-2


44. dakikada kaleci Ferhat'ın uzun pasında defansın arkasına sarkan Serginho'nun şutunu kaleci Bilal kornere çeldi.


45+3. dakikada Giresunspor'da Alper'in sol kanattan ceza alanına ortasında Perez'in kafa vuruşu defansa çarparak kornere gitti.



Stat: Çotanak


Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Yiğit Arslan


Giresunspor: Onurcan (Ferhat dk. 23), Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuazano, Mejia, Savicevic, Sainz, Serginho, Bajic


Yedekler: Talha, Arda, Senghor, Kuwas, Doğan Can, Rahmetullah, Murat Cem, Görkem, Faruk Can


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Kayserispor: Bilal, Cardoso, Housseini, Attamah, Arif, Emrah, Mane, Campanharo, Karimi, Thiam, Gökhan


Yedekler: Cenk, Kolovetsios, Gavranovic, İlhan, Baran Ali, Ramazan, Talha, Ethem, Uzodimma, Ackah


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Goller: Carlos Mane (dk. 6), Thiam Mame (dk. 40) (Kayserispor)


Sarı kartlar: Ali Karimi, Thiam Mame (Kayserispor), Hayrullah Bilazer (Giresunspor)

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