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Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 5.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Giresunspor, Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Konyaspor'da rakibinin hatalı pasından yararlanan Muriç, ceza sahasında girerek Endri'ye pası gönderdi. Kaleye yaklaşan Endri, yerden vurdu ancak kaleci Onurcan uzanarak topu kurtardı.


15. dakikada hızla gelişen Giresunspor atağında kısa paslaşmalarla rakip kaleye yaklaşan Sainz, çaprazdan kaleye şut çekti ancak kaleci İbrahim topu kornere çeldi.


31. dakikada Giresunspor'da Doğan Can, baskı sonucu rakibi Calvo'dan topu çalarak ceza sahası içerisinde şutunu çekti ama top kaleci İbrahim'de kaldı.


38. dakikada Giresunspor'da Alper'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Ramon Arias'un kafa vuruşunda kaleci İbrahim meşin yuvarlağı çıkardı.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi


Hakemler: Zorbay Küçük, Bahtiyar Birinci, Ali Tuna, Ozan Ergün


Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia, Murat Cem, Doğan Can, Serginho, Sainz, Bajic


Yedekler: Ferhat, Talha, Sergen, Rahmetullah, Savicevic, Erol Can, Kadir, Furkan, Mert Han, Şahin


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Muric, Bytyqi, Endri, Muhammet Demir


Yedekler: Erhan, Kahraman Yasir, Rahmanovic, Pavicic, Kahraman, Uchechukwu, Michalak, Bruno, Ahmet, Cebrail


Teknik Direktör: İlhan Palut


Sarı kart: Sergio Junior (Giresunspor)

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