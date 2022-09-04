Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 5.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Giresunspor sahasında karşılaştığı Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
51. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Ahmet'in ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Muhammet kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
75. dakikada Giresunspor'da sağ kanattan ilerleyen Mejia'nın ceza sahasına yaptığı ortaya gelişine vuran Rahmetullah'an şutunda kaleci İbrahim meşin yuvarlağı çıkardı.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Zorbay Küçük, Bahtiyar Birinci, Ali Tuna
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia (Savicevic dk. 78 ?), Murat Cem (Erol Can dk. 64), Doğan Can (Rahmetullah dk. 64), Serginho (Talha dk. 87 ?), Sainz (Mert Han dk. 87 ?), Bajic
Yedekler: Ferhat, Sergen, Kadir, Furkan, Şahin
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner (Rahmanovic dk. 87 ?), Hadziahmetovic, Muric (Bruno dk. 68), Bytyqi, Endri (Cebrail dk. 87 ?), Muhammet Demir (Ikpeazu dk. 78),
Yedekler: Erhan, Kahraman Yasir, Pavicic, Kahraman, Michalak, Ahmet,
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Muhammet Demir (dk. 51) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Sergio Junior, Vukan Savicevic, Ramon Arias (Giresunspor)