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Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 11.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Giresunspor, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikadaki Giresunspor atağında Serginho ve Bajic paslaşmasında seken topu ceza alanı içerisinde önünde bulan Serginho'nun şutu defanstan döndü, seken topu savunma uzaklaştırdı.


8. dakikada Campuzano'nun pasıyla Serginho ceza sahasına girdi, vuruşunda top üstten auta gitti.


22. dakikada gelişen Giresunspor atağında Serginho'nun pasında Sainz'in şutu direkten geri geldi, dönen topa Serginho vururken, kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.


35. dakikada Alper'in sol kanattan ceza sahasına kestiği ortaya arka direkte Serginho vurdu, top üstten auta çıktı.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi


Hakemler: Suat Arslanboğa, Selahattin Altay, Furkan Ürün, Abdullah Buğra Taşkınsoy


Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Murat Cem, Campuzano, Sergio, Sainz, Görkem, Bajic


Yedekler: Ferhat, Sergen, Kuwas, Mejia, Doğan Can, Rahmetullah, Oğulcan, Savicevic, Kadir, Şahin


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin, Taylan, Tolga, Beridze, Ruiz, Emre, Sowe


Yedekler: Bahadır, Atakan, Şahverdi, Chatzigiovanis, Moreira, Macheda, Ariyibi, Diack, Oğuz, Fıratcan


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Sarı kart: Oğuz Ceylan (MKE Ankaragücü)

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