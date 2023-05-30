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Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 - Trabzonspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 36.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Giresunspor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Bardhi'nin ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Ferhat topu kornere çeldi.


13. dakikada gelişen Giresunspor atağında Alper'in ceza alanı sol çaprazından çektiği şut üstten dışarı gitti.


29. dakikada Visca'nın sağ kanattan ortasında Umut'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1


34. dakikada Alper'in hatasında topla buluşan Umut'un ara pasında ceza sahası içinde Bardhi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2


41. dakikada Alper'in kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.



Stat: Çotanak


Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Serkan Ok


Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Campuzano, Mejia, Görkem, Serginho, Sainz, Bajic


Yedekler: Onurcan, Erkan, Talha, Kuwas, Doğan Can, Murat Cem, Savicevic, Mert Han, Şahin, Faruk Ca


Teknik Direktör: İrfan Buz


Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Marc, Eren, Siopis, Bakasetas, Visca, Bardhi, Trezeguet, Umut


Yedekler: Muhammet, Hakan, Dorukhan, Hamsik, Taha, Markovic, Arif, Lahtimi, Emirhan, Serkan


Teknik Direktör: Nenad Bjelica


Goller: Umut Bozok (dk. 29), Bardhi (dk. 34) (Trabzonspor)


Sarı kart: Bakasetas (Trabzonspor)

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