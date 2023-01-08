Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 - Ümraniyespor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 18.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Giresunspor, Ümraniyespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada gelişen Giresunspor atağında sağ kanattan hızla ilerleyen Hayrullah, çaprazdan kaleye şut çekti, kaleci Serkan topu kornere çeldi.
37. dakikada Giresunspor'da Bajic, rakibini geçerek ara pasla Sainz'i düşündü, savunma araya girerek topu kornere çıkardı.
41. dakikada Giresunspor'da Sainz, sol kanatta çizgiye kadar giderek içeriye ortayı kesti, savunmaya çarpan top kalecide kaldı.
Stat: Çotanak
Hakemler: Sarper Barış Saka, Bilal Gölen, Osman Gökhan Bilir
Giresunspor: Onurcan, Alper, Sainz, Bajic, Sergio, Kuwas, Mejia, Arias, Perez, Campuzano, Hayrullah
Yedekler: Ferhat, Talha, Senghor, Doğan Can, Rahmetullah, Görkem, Savicevic, Kadir, Mert Han, Şahin
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Ümraniyespor: Serkan, Sackey, Valentin, Avounou, Onur, Umut, Oğuz, Bartolomeu, Kartal, Glumac, Popov
Yedekler: Orkun, Anıl, Lenjani, Mustafa, Yunus Emre, Onur Ayık, Fatih, Adel, Del Valle, Mirsic
Teknik Direktör: Recep Uçar
Sarı Kart: Valentin Gheorghe (Ümraniyespor)