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Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 - Ümraniyespor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 18.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Giresunspor, Ümraniyespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada gelişen Giresunspor atağında sağ kanattan hızla ilerleyen Hayrullah, çaprazdan kaleye şut çekti, kaleci Serkan topu kornere çeldi.


37. dakikada Giresunspor'da Bajic, rakibini geçerek ara pasla Sainz'i düşündü, savunma araya girerek topu kornere çıkardı.


41. dakikada Giresunspor'da Sainz, sol kanatta çizgiye kadar giderek içeriye ortayı kesti, savunmaya çarpan top kalecide kaldı.



Stat: Çotanak


Hakemler: Sarper Barış Saka, Bilal Gölen, Osman Gökhan Bilir


Giresunspor: Onurcan, Alper, Sainz, Bajic, Sergio, Kuwas, Mejia, Arias, Perez, Campuzano, Hayrullah


Yedekler: Ferhat, Talha, Senghor, Doğan Can, Rahmetullah, Görkem, Savicevic, Kadir, Mert Han, Şahin


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Ümraniyespor: Serkan, Sackey, Valentin, Avounou, Onur, Umut, Oğuz, Bartolomeu, Kartal, Glumac, Popov


Yedekler: Orkun, Anıl, Lenjani, Mustafa, Yunus Emre, Onur Ayık, Fatih, Adel, Del Valle, Mirsic


Teknik Direktör: Recep Uçar


Sarı Kart: Valentin Gheorghe (Ümraniyespor)

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