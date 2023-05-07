Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 33.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Giresunspor'da Mejia'nın pasıyla defansın arkasına sarkan Bajic'in şutunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
64. dakikada Zajc'ın rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Ferhat meşin yuvarlağı kurtardı.
68. dakikada Serginho'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bajic'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak direğe de çarpıp ağlara gitti. 1-1
90+6. dakikada Arda'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Ferhat meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
Stat: Çotanak
Hakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Osman Gökhan Bilir
Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Campuzano, Mejia (Kuwas dk. 64), Serginho (Faruk Can dk. 90 ?), Sainz (Doğan Can dk. 90 ?), Bajic (Murat Cem dk. 79)
Yedekler: Onurcan, Talha, Arda, Rahmetullah, Mert Han, Şahin
Teknik Direktör: İrfan Buz
Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres (Joshua King dk. 75), İsmail (Crespo dk. 60), Mert Hakan (Zajc dk. 60), Rossi, Arda, Valencia (Osayi Samuel dk. 60), Batshuayi (Joao Pedro dk. 75)
Yedekler: Osman, Serdar Aziz, Serdar Dursun, Jayden, Emre
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Goller: Batshuaiy (dk. 20 pen.) (Fenerbahçe), Bajic (dk. 68) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Kadir Seven, Ramon Arias, Alper Uludağ, Faruk Can Genç, Onurcan Piri (Giresunspor) İsmail Yüksek, Osayi Samuel (Fenerbahçe)