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Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 16.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Giresunspor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


20. dakikada kontratağa geçen Giresunspor'da Bajic, rakipten topu kaparak Sainz'e pasını aktardı. Sainz'in ceza sahasına ortasında top auta çıktı.


24. dakikada sol kanattan Alper'in ceza sahasına ortasında gelişine vuran Sergio, topu ağlarla buluşturdu. 1-0


45+2. dakikada Sainz, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı ancak son vuruşu iyi yapamayınca top auta çıktı.



Stat: Çotanak


Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Deniz Cafer Özaral, Burak Pakkan


Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Ramon Arias, Alexis Perez, Alper, Mejia, Görkem, Sergio, Kuwas, Bajic


Yedekler: Ferhat, Faruk Can, Talha, Şahin, Kadir, Murat Cem, Doğan Can, Savicevic, Oğulcan, Rahmetullah


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Gaziantep FK: Günay, Arda, Djilobodji, Kitsiou, Hanousek, Furkan, Merkel, Maxim, Veliu, Mustafa, Figueiredo


Yedekler: Mustafa Burak, Toşça, Ömürcan, Berkan, Halil İbrahim, Stankovski, Onurhan, Tapia, Abdulkerim, Mirza


Teknik Direktör: Erol Bulut


Gol: Sergio Junior (dk. 24) (Giresunspor)


Sarı kartlar: Stylianos Kitsiou, Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Ramon Arias (Giersunspor)

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