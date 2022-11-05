Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 1 - İstanbulspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Giresunspor, İstanbulspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada karşı atağa geçen İstanbulspor'da Ethemi hızla rakip kaleye ilerledi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ethemi, yerden vuruşta topu ağlara gönderdi. 0-1
27. dakikada köşe vuruşu kullanan Giresunspor'da Alper'in kafayla yükseldiği top az farkla dışarı çıktı.
45+2. dakikada Bajic'in pasında Alper'in şutu ağlara gitti. 1-1
45+4. dakikada Görkem'in kullandığı köşe atışına Perez kafayı vurdu, kaleci Jensen topu kornere çeldi.
Stat: Çotanak
Hakemler: Sarper Barış Saka, Bilal Gölen, Ata Yıldırım, Emre Kargın
Giresunspor: Onurcan, Talha, Arias, Perez, Alper, Mejia, Campuzano, Serginho, Görkem, Sainz, Bajic
Yedekler: Ferhat, Sergen, Senghor, Kuwas, Doğan Can, Rahmetullah, Oğulcan, Murat Cem, Kadir, Şahin
Teknik Direktör: Hakan Keleş
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehremic, Ali Yaşar, Rroca, Muammer (Mehmet Yeşil dk. 38), Melih, Jetmir Topalli, Valon Ethemi, İbrahim Yılmaz
Yedekler: Alp, Tuncer, Abazaj, Cajic, Emir, Ebert, İnainfe, Guri, Kağan
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Kırmızı kart: Adi Mehremic (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Adi Mehremic, İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)
Goller: Valon Ethemi (dk. 18) İstanbulspor, Alper Uludağ (dk. 45+2) Giresunspor