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Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 1 - İstanbulspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Giresunspor, İstanbulspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


18. dakikada karşı atağa geçen İstanbulspor'da Ethemi hızla rakip kaleye ilerledi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ethemi, yerden vuruşta topu ağlara gönderdi. 0-1


27. dakikada köşe vuruşu kullanan Giresunspor'da Alper'in kafayla yükseldiği top az farkla dışarı çıktı.


45+2. dakikada Bajic'in pasında Alper'in şutu ağlara gitti. 1-1


45+4. dakikada Görkem'in kullandığı köşe atışına Perez kafayı vurdu, kaleci Jensen topu kornere çeldi.



Stat: Çotanak


Hakemler: Sarper Barış Saka, Bilal Gölen, Ata Yıldırım, Emre Kargın


Giresunspor: Onurcan, Talha, Arias, Perez, Alper, Mejia, Campuzano, Serginho, Görkem, Sainz, Bajic


Yedekler: Ferhat, Sergen, Senghor, Kuwas, Doğan Can, Rahmetullah, Oğulcan, Murat Cem, Kadir, Şahin


Teknik Direktör: Hakan Keleş


İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehremic, Ali Yaşar, Rroca, Muammer (Mehmet Yeşil dk. 38), Melih, Jetmir Topalli, Valon Ethemi, İbrahim Yılmaz


Yedekler: Alp, Tuncer, Abazaj, Cajic, Emir, Ebert, İnainfe, Guri, Kağan


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Kırmızı kart: Adi Mehremic (İstanbulspor)


Sarı kartlar: Adi Mehremic, İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)


Goller: Valon Ethemi (dk. 18) İstanbulspor, Alper Uludağ (dk. 45+2) Giresunspor

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