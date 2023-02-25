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Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 1 - Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Giresunspor sahasında, Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Savicevic'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Perez'in vuruşu üstten dışarı gitti.


53. dakikada Serginho'nun sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Savicevic'nin kafa vuruşunu kaleci Bilal kornere çeldi.


58. dakikada Savicevic'in kullandığı korner atışında arka direkte topla buluşan Serginho ceza yayı üzerindeki Bajic'i gördü. Bu oyuncunun şutu ağlara gitti. 1-2


67. dakikada Kayserispor ceza alanında yaşanan karambolde Serginho'nun şutu üst direkten geldi, dönen topu savunma uzaklaştırdı.


70. dakikada Gökhan'ın sağdan ortasında Thiam bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Ferhat topu kornere çeldi.


83. dakikada Mane'nin pasıyla Thiam kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda kaleci Ferhat gole izin vermedi.



Stat: Çotanak


Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Yiğit Arslan


Giresunspor: Onurcan (Ferhat dk. 23), Hayrullah, Arias (Kuwas dk. 66), Perez, Alper, Campuazano (Görkem dk. 46), Mejia, Savicevic (Murat Cem dk. 79 ?), Sainz (Doğan Can dk. 79), Serginho, Bajic


Yedekler: Talha, Arda, Senghor, Rahmetullah, Faruk Can


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Kayserispor: Bilal, Cardoso (Ramazan dk. 77), Housseini, Attamah (Kolovetsios dk. 69), Arif, Emrah (Uzodimma dk. 69), Mane (Gavranovic dk. 83 ?), Campanharo (Ackah dk. 77), Karimi, Thiam, Gökhan


Yedekler: Cenk, İlhan, Baran Ali, Talha, Ethem


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Goller: Carlos Mane (dk. 6), Thiam Mame (dk. 40) (Kayserispor), Riad Bajic (dk. 58) (Giresunspor)


Sarı kartlar: Ali Karimi, Thiam Mame, Seyedmajid Housseini, Bilal Bayazıt, Joseph Attamah, Anthony Uzodimma, Ramazan Civelek (Kayserispor), Hayrullah Bilazer, Ramon Arias, Serginho Junior (Giresunspor)

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