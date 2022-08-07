Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 1.
Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Giresunspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşma Adana Demirspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada sağ kanattan ilerleyen Sergio'nun kale önüne ortasında Sainz topu ağlara yolladı. 1-2
76. dakika atağa geçen hızla rakip ceza sahasına ilerleyen Alexis Perez'in ortasında Sainz'in vuruşunu kaleci Ertaç uzaklaştırdı.
81. dakikada Semih'in pasında topla buluşan Onyekuru rakibini geçerek çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
90+2. dakikada gelişen Giresunspor atağında Mert Han'ın uzun pasında Rahmetullah Berişbek, yaklaşık 23 metreden sert şutunda topu köşeden filelere gönderdi. 2-3
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Volkan Ahmet Narinç, Kutluhan Bilgiç
Giresunspor: Onurcan, Sergen (Mert Han dk. 86 ?), Alper, Sainz (Rahmetullah dk. 86), Traore, Bajic, Sergio (Talha dk. 90+1 ?), Doğan Can (Savicevic dk. 46), Murat Cem (Erol Can dk. 63), Alexis Perez, Hayrullah
Yedekler: Erkan, Anıl Yiğit, Fatih, Çekdar, Şahin
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Adana Demirspor: Ertaç, Samet, Onyekuru, Assambalonga (Berk dk. 80 ?), Belhanda (Tayyip Talha dk. 75), Ndiaye, Svensson, Yusuf (Akintola dk. 63), Rakitskyi, Rodrigues, Gökhan (Semih dk. 81 ?)
Yedekler: Vedat, Abdurrahim, Bjarnason, Manev, Arda Okan, Erhun Aksel
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Gökhan İnler (dk. 23), Younes Belhanda (dk. 29), Henry Onyekuru (dk. 81), (Adana Demirspor), Borja Sainz (dk. 56), Rahmetullah Berişbek (dk. 90+2) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Murat Cem Akpınar, Hamidou Traore, Sergio Junior (Giresunspor) Papa Ndiaye, Yaroslav Rakitskyi (Adana Demirspor)