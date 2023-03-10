Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 2 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 25.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
19. dakikada Mejia'nın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Biraschi'nin eline çarpmasının ardından hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
20. dakikada penaltıyı kullanan Bajic, sol ayağının içiyle vurarak topu ağlarla buluşturdu. 1-0
39. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Bajic'in, pasında Sainz, hiç beklemeden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 2-0
45. dakikada Borini'ye yapılan faul sonrası Karagümrük serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Münir'in şutu filelere gitti. 2-1
Stat: Çotanak
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez
Giresunspor: Ferhat, Faruk Can, Perez, Arias, Hayrullah, Görkem, Mejia, Sainz, Savicevic, Serginho, Bajic
Yedekler: Onurcan, Talha, Arda, Kuwas, Doğan Can, Rahmetullah, Murat Cem, Campuzano, Kadir, Mert Han
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Fatih Karagümrük: Batuhan, Münir, Dresevic, Baniya, Biraschi, Ozdoev, Ricci, Bertolacci, Borini, Diagne, Colley
Yedekler: Vivano, Rodrigues, Ljajic, Frei, Kazım, Samed, Burak, Nicholas, Shukurov, Salih
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Goller: Riad Bajic (dk. 20 pen.), Borja Sainz (dk. 40) (Giresunspor), Münir Levent Mercan (dk. 45) (Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Hayrullah Bilazer (Giresunspor)