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Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 2 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 25.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada ceza sahası içinde Daigne'nin pasına hareketlenen Ozdoev, Arias'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam direkt penaltı noktasını gösterdi.


58. dakikada penaltı kazanan Karagümrük'te topun başına geçen Borini, topu ağlara gönderdi. 2-2


70. dakikada Giresunspor'da uzun pasla hareketlenen Bajic, rakip ceza sahasında topukla Sainz'e pası verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Sainz'in vuruşunu kaleci Batuhan kurtardı.



Stat: Çotanak


Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez


Giresunspor: Ferhat, Faruk Can, Perez, Arias (Campuzano dk. 59), Hayrullah, Görkem, Mejia (Rahmetullah dk. 89 ?), Sainz (Doğan Can dk. 89 ?), Savicevic, Serginho (Kuwas dk. 79), Bajic


Yedekler: Onurcan, Talha, Arda, Murat Cem, Kadir, Mert Han


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Fatih Karagümrük: Batuhan, Münir, Dresevic, Baniya, Biraschi, Ozdoev (Nicholas dk. 90+3 ?), Ricci, Bertolacci (Shukurov dk. 73), Borini, Diagne (Kazım dk. 90+3 ?) Colley (Ljajic dk. 83 ?)


Yedekler: Vivano, Rodrigues, Frei, Samed, Burak, Salih


Teknik Direktör: Andrea Pirlo


Goller: Riad Bajic (dk. 20 pen.), Borja Sainz (dk. 40) (Giresunspor), Münir Levent Mercan (dk. 45), Fabio Borini (dk. 58 pen.) (Fatih Karagümrük)


Sarı kartlar: Hayrullah Bilazer, Faruk Can Genç (Giresunspor), Rayyan Baniya, Matteo Ricci (Fatih Karagümrük)

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