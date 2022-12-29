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Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 16.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Giresunspor, Gaziantep FK'yı konuk etti. Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Furkan'ın rakip defansın arkasına gönderdiği pası alan Veliu, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu yerden ağlara gönderdi. 1-1


90. dakikada sol kanattan pası alan Savicevic çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Günay topu uzanarak kornere çeldi.


90+5. dakikada Sergio, rakip kaleye hızla yaklaşarak pasını gönderdi. Topla buluşan Bajic, topu filelerle buluşturdu. 2-1



Stat: Çotanak


Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Deniz Cafer Özaral


Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Ramon Arias, Alexis Perez, Alper, Mejia, Görkem (Savicevic dk. 72), Sergio (Doğan Can dk. 90+6 ?), Kuwas (Murat Cem dk. 85 ?), Bajic (Kadir dk. 90+6 ?), Sainz (Rahmetullah dk. 85 ?)


Yedekler: Ferhat, Faruk Can, Talha, Şahin, Oğulcan


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Gaziantep FK: Günay, Arda, Djilobodji, Kitsiou, Hanousek (Halil İbrahim dk. 83 ?), Furkan (Stankovski dk. 83 ?), Merkel, Maxim, Veliu (Sagal dk. 69), Mustafa (Toşça dk. 90 ?), Figueiredo


Yedekler: Mustafa Burak, Ömürcan, Berkan, Onurhan, Abdulkerim, Mirza


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Sergio Junior (dk. 24), Riad Bajic (dk. 90+5) (Giresunspor), Valmir Veliu (dk. 52) (Gaziantep FK)


Sarı Kart: Stylianos Kitsiou, Furkan Soyalp, Papy Djilobodji (Gaziantep FK), Ramon Arias, Görkem Sağlam, Borja Sainz, Vukan Savicevic, Alper Uludağ, Brandley Kuwas (Giersunspor)

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