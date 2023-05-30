Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 2 - Trabzonspor: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 36.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Giresunspor, sahasında Trabzonspor'a 4-2 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Eren'in pasında Umut topu ağlara yolladı. 0-3
70. dakikada ceza sahası içinde Trezeguet girdiği ikili mücadelede yerde kalınca maçın hakemi Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.
72. dakikada beyaz noktanın başına geçen Bakasetas topu ağlarla buluşturdu. 0-4
74. dakikada Kuwas'ın sağ kanattan ortasında arka direkte Faruk Can topu topu filelere gönderdi. 1-4
80. dakikada sol kanattan Faruk Can'ın ortasında Bajic'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-4
90. dakikada Savicevic'in kaptırdığı topta Hamsik'in şutu direkten döndü.
Stat: Çotanak
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Serkan Ok
Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper (Faruk Can dk. 68), Campuzano (Murat Cem dk. 68), Mejia (Savicevic dk. 46), Görkem (Doğan Can dk. 81), Serginho (Kuwas dk. 46), Sainz, Bajic
Yedekler: Onurcan, Erkan, Talha, Mert Han, Şahin
Teknik Direktör: İrfan Buz
Trabzonspor: Uğurcan (Muhammet dk. 61), Larsen, Hüseyin, Marc, Eren (Taha dk. 90+5 ?) Siopis, Bakasetas, Visca (Markovic dk. 90+5), Bardhi (Hamsik dk. 83), Trezeguet, Umut (Arif dk. 83 ?)
Yedekler: Hakan, Dorukhan, Lahtimi, Emirhan, Serkan
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Goller: Umut Bozok (dk. 29 ve 59), Enis Bardhi (dk. 34), Anastasios Bakasetas (dk. 72 pen.) (Trabzonspor), Faruk Can Genç (dk. 74), Riad Bajic (dk. 80) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Anastasios Bakasetas, Hüseyin Türkmen, Lazar Markovic (Trabzonspor), Vukan Savicevic (Giresunspor)