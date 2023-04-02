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Spor Toto Süper Lig: Giresuspor: 0 - Corendon Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 27.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Giresunspor, Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada Görkem'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Perez'in röveşatasına Arias kafayla vurdu, kaleci Runarsson uzanarak topu çıkardı.


17. dakikada sol kanatta topla buluşan Balkovec'in ortasında ceza sahası içinde Efecan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


25. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Sainz'in vuruşu savunmadan sekti. Atağın devamında topu önünde bulan Mejia'nın uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.


29. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Cavaliero sağ ayağıyla uzak köşeye vurdu, top direğin yanından dışarı gitti.


42. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bajic'in sol ayağıyla vuruşunda kaleci Runarsson meşin yuvarlağı çıkardı.



Stat: Çotanak


Hakemler: Turgut Doman, Yusuf Bozdoğan, Murat Şener


Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Görkem, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic


Yedekler: Onurcan, Talha, Kadir, Arda, Faruk Can, Campuzano, Murat Cem, Kuwas, Doğan Can, Rahmetullah


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Rassoul, Balkovec, Fer, Doumbia, Umut, Efecan Karaca, Cavaleiro, Koulouris


Yedekler: Yusuf, Ahmet, Erencan, Ferhat, Efkan, Eduardo, Fatih, Oğuz, Ahmed Hassan, Lusamba


Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal


Goller: Efecan Karaca (dk. 17) (Alanyaspor)


Sarı kart: Serginho (Giresunspor)

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